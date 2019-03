Dan Stevens: "La guerra va a cambiar todo en Downton"

Es el heredero de una de las series de más éxito en nuestro país y en medio mundo. Ha logrado conquistar a Lady Mary, a toda la familia Crawley y a más de 3 millones de espectadores cada martes por la noche desde Antena 3. Parece que al final se ha hecho con los muros y los grandiosos salones de Downton... pero ha comenzado la Gran Guerra. Objetivo TV ha hablado en exclusiva con Dan Stevens, el actor que da vida a Matthew Crawley, para conocer qué le deparará a su personaje y a todos los miembros de Downton Abbey la próxima temporada de la serie.



La primera temporada finaliza con el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿cómo afectará ésta a su personaje y a Downton en general?

"La guerra va a cambiar todo a todos, sin importar lo mucho que trabajen para que todo se mantenga igual. Para algunos será muy emocionante e incluso liberador; para otros se trata de un hecho preocupante e inquietante. Es un momento histórico que tendrá consecuencias para una institución como Downton".



Pero la I Guerra Mundial no es el único "conflicto" que se cierne sobre la familia Crawley. La relación entre Matthew y Mary no acabó de la mejor manera en la primera temporada: una tensa e intensa discusión entre ambos parece poner fin a su compromiso.



¿Nos puede adelantar algo sobre la relación entre su personaje y Mary?

"Estaba claro que Matthew y Mary iban a entablar una relación muy especial desde la primera temporada. Creo que durante la segunda temporada veremos cómo afrontan su separación que coincide con el inicio de la guerra. ¿Podrán pasar página?".



No solo la relación entre ellos dos pende de un hilo al final de la temporada. La familia Crawley nunca han estado de acuerdo en que un extraño, por mucho que compartan la misma sangre, se haga con su fortuna y títulos.



¿Cree que Matthew quiere convertirse en el heredero de Grantham, con todo lo que eso afectará a su rutina y estilo de vida?

"Matthew es un personaje honorable y, finalmente, así lo reconocen en la familia Crawley y acepta su papel con dignidad. Aunque Downton siempre será extraño para él, como un 'alien'".



¿En qué se parece usted a Matthew?

"Tengo la misma cara y la misma voz que él... (risas)".



Volviendo a la serie, se encuentran inmersos en el rodaje de la segunda temporada. ¿Podría darnos alguna pista sobre lo que podremos ver en ella? ¿Algún nuevo personaje?

"Hay nuevas caras entre las ya familiares para el público y unas tramas MUY interesantes para los espectadores, pero NO PUEDO adelantar nada... no querrán que les fastidie la sorpresa, ¿verdad?".



"TRABAJAR CON MAGGIE SMITH ES MUY DIVERTIDO"

¿Cómo es trabajar con Maggie Smith (ganadora de dos Oscar y 5 premios BAFTA)?¿Puede contarnos algo sobre el día en que la conoció?

"Es muy divertido trabajar con ella, es muy atrevida! Impone mucho cuando la conoces, pero creo que se debe principalmente a los elegantes trajes que lleva y el personaje de Violet".



Precisamente es la condesa viuda de Grantham quien más acusa los avances tecnológicos durante la serie. Frases como "parece que vivimos en una novela de H.G. Wells" retratan el carácter del personaje que interpreta magistralmente Maggie Smith.



Primero fue la luz eléctrica y después el teléfono llegó a Downton Abbey. ¿A qué otros avances se adaptarán en Downton?

"Fue un tiempo de grandes cambios (las primeras décadas del siglo XX). Creo que Matthew se va a involucrar en esos avances tecnológicos. Me gusta imaginar que Matthew se actualiza y cambia su vieja bicicleta ¡por una moto!".



"ES FANTÁSTICO QUE GUSTE EN TODO EL MUNDO"

El último capítulo de Downton Abbey fue visto por más de 11 millones de espectadores en el país que la vio nacer. En España, el primer capítulo de la ficción de la cadena ITV fue visto por más de 3,2 millones de espectadores y un 17,1% de share, liderando la noche de su estreno. La serie cruzó el charco para emitirse en Estados Unidos en la cadena PBS, desde el pasado mes de enero. Otros países en los que se podrá ver 'Downton Abbey' son Noruega, Suecia o Australia.



La crítica se ha rendido ante la serie de Julian Fellowes (ganador de un Oscar por el guión de 'Gosford Park'). ¿Se esperaban este éxito internacional?

"¡Es fantástico que Downton Abbey guste en todo el mundo! Creo que las grandes hitorias traspasan fronteras, sin importar dónde se hayan rodado. Espero que todos en España hayan disfrutado del episodio final de la serie y vean la próxima temporada".