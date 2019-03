Damian Lewis cambia a Brody por Enrique VIII

A pesar del acento estadounidense de su personaje más famoso, el sargento Brody de 'Homeland', el actor Damian Lewis es británico, del mismo Londres. Los espectadores podrán comprobarlo en su nuevo proyecto, la miniserie 'Wolf Hall', donde Lewis dará vida al mismísimo Enrique VIII.



'Wolf Hall' será la adaptación de la premiada novela histórica homónima escrita por Hilary Mantel y su secuela, 'Bring up the bodies'. En ella se narra el ascenso al poder de Thomas Cromwell, que pasa de ser el hijo de un simple herrero al consejero más cercano del rey.



Damian Lewis será el rey Enrique VIII, mientras que Mark Rylance será Cromwell en este drama de 6 capítulos coproducido por la cadena estadounidense PBS y la británica BBC Two, según informa el portal Deadline. La grabación de Wolf Hall ya se ha iniciado en le suroeste de Inglaterra y su emisión está prevista para 2015.