'La cúpula' de Stephen King ya tiene protagonistas

La cúpula protagonista de 'Under the dome' empieza a coger forma. La nueva serie que prepara la cadena estadounidense CBS ya cuenta con sus principales protagonistas: Mike Vogel ('Pan Am') será el héroe y Dean Norris ('Breaking Bad') será el villano, según informa el portal Enterteinment Weekly.



Mike Vogel será el héroe de 'La cúpula'. Dará vida a Dale Barbie Barbara, un veterano del ejército que llega al pequeño pueblo de Chesters Mills, en Nueva Inglaterra (Estados Unidos), para llevar a cabo una misteriosa misión.



Vogel ha aparecido en series de televisión como 'Pan Am', 'Miami Medical' o 'Grounded for Life'. Próximamente podremos ver al actor en 'Bates Motel, la ficción que relata los hechos anteriores a la mítica película de Alfred Hitchcock 'Psicosis'.



El personaje de Vogel se verá la cara con Dean Norris ('Breaking Bad'), quien ha fichado por la serie para interpretar al villano. Será James "Big Jim" Rennie, político y dueño del concesionario de coches que se aprovecha de la situación que vive el pueblo para tomar el control de ésta.



El reparto de la serie lo completan Jolene Purdy ('Donnie Darko'), Nicholas Strong ('Nashville'), Britt Robertson ('Como la vida misma') y Natalie Martinez ('Sin tregua').



'Under the Dome' es una serie de televisión basada en el 'best seller' homónimo de Stephen King que cuenta la historia de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra (Estados Unidos) que un buen día queda aislado del resto del mundo por una cúpula transparente.



Los habitantes de la localidad intentarán sobrevivir en un mundo apocalíptico mientras averiguan de dónde procede el misterioso campo de fuerza y cuándo va a desaparecer.