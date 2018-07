La cuarta temporada de 'Orange is the new black' reúne a cerca de 7 millones de espectadores en sólo tres días

'Orange is the new black' es uno de los grandes éxitos de la plataforma de televisión online Netflix. La cuarta temporada se estrenó hace un par de semanas y ha arrasado en audiencia.



Entre el 17 y el 19 de junio, la serie de Netflix fue vista por 6,7 millones de espectadores, según datos recogidos por Nielsen. Tal y como informa Variety, esta temporada se sitúa en una de las producciones más vistas de la televisión por cable esta misma semana.



Nielsen sitúa a 'Juego de Tronos' en la primera posición, con 10,4 millones de espectadores en HBO durante los primeros días de emisión, seguida por el estreno de la temporada de 'Major Crimes' en TNT con 5,8 millones.



El segundo capítulo de la cuarta temporada de 'OITNB' fue visto por 5,9 millones de espectadores en el mismo periodo (del 17 y el 19 de junio).