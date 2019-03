Las críticas a la política migratoria de Donald Trump protagonizan los discursos en los SAG Awards

"Refugees welcome" y "Let them in" fueron los lemas con los que el actor de 'The Big Bang Theory', Simon Helberg, y su mujer, Jocelyn Towne, pasearon por la alfombra roja de los SAG Awards.

Los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, que se celebraron este domingo en Los Ángeles, son los primeros en entregarse en el mandato de Donald Trump, el nuevo presidente de EEUU.

Durante la ceremonia de entrega, muchos de los discursos fueron en contra de la política migratoria del mandatario estadounidense. Ashton Kutcher fue el primero en pronunciarse al principio de la gala: "Buenas noches, miembros del SAG y todos en casa y a todos en los aeropuertos, quienes pertenecen a mi Estados Unidos. Ustedes son parte del tejido de lo que somos, los amamos y les damos la bienvenida", dijo el actor de 'Dos hombres y medio'.

En su discurso de agradecimiento por el premio a la mejor actriz de comedia, Julia Louis-Dreyfus declaró: "Quiero que todos ustedes sepan que soy hija de un inmigrante. Mi padre huyó de persecución religiosa en la Francia ocupada por los nazis. Soy una patriota estadounidense, amo este país y porque amo este país, me horrorizan sus defectos. Esta prohibición a los migrantes es un defecto y es antiestadounidense".

También fue muy combativo el discurso de la protagonista de 'Orange is the new black', Taylor Schilling, que llamó a la unidad frente a la división política que lleva a cabo Trump. "Estamos aquí representando a un grupo diverso de personas. Representamos a generaciones de familias que han buscado aquí una vida mejor, que vienen de lugares como Nigeria, República Domnicana, Puerto Rico, Colombia e Irlanda".

En su discurso de agradecimiento por 'All the way', Bryan Cranston le dijo a Trump que si Lyndon B. Johnson, el presidente de EEUU al que interpreta en la miniserie, estuviera vivo le diría: "No te mees en la sopa de la que comemos todos".