Los creadores de 'Sherlock' preparan una nueva serie sobre Drácula

Aunque todavía no ha confirmado el inicio de la producción, los creadores de 'Sherlock' ya están en negociaciones con la BBC, según ha informado Variety. 'Drácula' tendrá el mismo formato que la serie protagonizada por Martin Freeman y Benedict Cumberbatch.

Mark Gatiss y Steven Moffat llevarán a cabo este proyecto junto al productor británico Hartswood y otros socios internacionales.

Todavía no se conocen muchos detalles de esta nueva serie. No está claro si 'Drácula' tendrá como escenario el Reino Unido moderno o se ambientará en la Inglaterra de 1987.

Desde el último episodio de 'Sherlock', Mark Gatiss y Steven Moffat no habían vuelto a trabajar juntos. Los creadores han dicho que por el momento no hay planes para una nueva serie de 'Sherlock', pero no han descartado escribir más capítulos en un futuro.