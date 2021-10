El creador de 'El juego del calamar' dice que hay "muchas posibles historias para la temporada 2"

Llegó sin hacer mucho ruido y se ha terminado por convertir en el último gran éxito, no solo en el género de supervivencia, sino en el mundo de las series. Evidentemente hablamos de 'El juego del calamar'. Desde su estreno en el pasado mes de septiembre 'El juego del calamar' se ha colado en la lista de favoritos de todos los usuarios. Por supuesto ha supuesto un éxito brutal, convirtiéndose en la serie más vista de la historia de Netflix.

Pero, claro está, tan solo hemos podido disfrutar de 9 capítulos y a pesar de contar con una calidad excepcional, muchos fans ya están deseosos de ver una segunda temporada. Si bien es cierto que Hwang Dong-hyuk, el creador de la serie, no tenía pensada una continuación, parece que esto empieza a cambiar y más aún viendo la gran acogida que ha tenido por parte del público.

Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS de 'El juego del calamar', por lo que si todavía no la has visto ya sabes lo que tienes que hacer.

En una entrevista en The Hollywood Reporter Hwang ha explicado algunas cosas que podrían llegar en la temporada 2: "Es verdad, la primera temporada termina con un final muy abierto, pero creo que ese también podría ser un buen final para la historia al completo"

Y continúa diciendo: "La temporada 1 termina con Gi-hun dándose la vuelta y no cogiendo ese avión a los Estados Unidos. Y ese era, de hecho, mi manera de comunicar ese mensaje de que no deberíamos dejarnos llevar por una sociedad tan competitiva, sino que hay que pensar en quién ha creado ese sistema y si tú tienes alguna posibilidad de enfrentarte a él. Así que no es necesariamente Gi-hun dándose la vuelta en busca de venganza".

Gi-hun en 'El juego del calamar' | Netflix

"Podría interpretarse como él haciendo contacto visual con lo que realmente está pasando en el panorama general. Así que pensaba que esa podía ser una buena forma, una manera simple y algo ambigua de terminar la historia para Gi-hun. Pero hay otras historias en la serie que aún no hemos explorado", sigue contando.

Hwang da algunos detalles de qué historias veríamos: "Por ejemplo, la historia del oficial de policía y su hermano, El Líder (Front Man). Así que si termino por hacer una segunda temporada, me encantaría explorar esa parte de la historia. ¿Qué está pasando con esos dos hermanos? Además también podría ir detrás de la historia del reclutador con el traje que juega el juego de ddakji con Gi-hun y le da la carta en el último capítulo".

Para terminar cuenta: "Y, por supuesto, podríamos volver con la historia de Gi-hun después de que se de la vuelta y explorar más sobre cómo va a navegar y hacer sus cálculos sobre las personas que están diseñando y organizando este juego. Así que todavía no lo sé. Pero ya os digo que hay un montón de posibilidades para las posibles historias de la temporada 2".

'El juego del calamar' | Netflix

