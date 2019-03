Un coro del más allá: Glee homenajea 'Thriller' de Michael Jackson

Los zombies y el coro de Glee están de moda. ¿Cómo unirlos? ¿Un ataque de los muertos viviente al instituto? Parece imposible, pero nada lo es para estos chicos que triunfan allá donde van. La cadena Fox ha avanzado las primeras imágenes del capítulo especial que se emitirá después de la Super Bowl (el mayor acontecimiento deportivo de EEUU y con más audiencia -hasta 34 millones de espectadores-).



En estas impresionantes instantáneas, que pueden verse en Entertainment Weekly, el equipo de rugby se convierte en zombies. Pero en esta ocasión sí se conoce el origen, no como en 'The Walking Dead'. Los chicos de Glee homenajean a Michael Jackson y su famoso 'Thriller'.



Este capítulo, el más caro de la serie hasta el momento, el equipo de rugby al completo junto a los integrantes del coro del instituto, bailan el éxito de Jackson en un mash-up (remezcla con otra canción) con 'Heads Will Roll' del grupo Yeah Yeah Yeahs.