Siguiendo el estilo de 'Cómo Conocí a Vuestra Madre', 'Como Conocí a Vuestro Padre' cuenta la historia desde el punto de vista de una mujer, LA madre. Para el 'spin off' de la comedia de CBS, el rostro de la madre será diferente al de la comedia original (Cristin Milioti). La actriz Greta Gerwig será la protagonista de la nueva serie de CBS, según informa The Hollywood Reporter. La serie presenta una trama totalmente nueva, lleva de nuevos personajes y una nueva voz liderando el patio.



Gerwig dará vida a Sally, una mujer 'Peter-Pan' que nunca ha llegado a madurar del todo y no tiene ni idea de hacia dónde va en la vida. Acaba de darse cuenta de que no tiene nada en común con su marido con el que lleva casada menos de un año. La separación parece difícil de evitar, pero Sally encontrará un sólido círculo de amigos y familiares, siempre dispuestos a dar buenos y peligrosos consejos que no quedarán sin consecuencias.



La protagonista estará arropada por Juliet, su mejor amiga: una sexy, extravagante, enérgica y fiestera chica que dirige un blog de moda, que será la versión femenina de Barney (Neil Patrick Harris). Sally tendrá que filtrar todas estas recomendaciones y decidir lo que realmente es mejor parar ella.

El nombre de Greta Gerwig ha sido hasta ahora casi desconocido en televisión. Sin embargo todo apunta a que tiene tablas en el mundo de la interpretación, ya que fue nominada al Globo de Oro en 2012 como Mejor actriz de comedia por su papel en 'Frances Ha' película que coescribió junto con Noah Baumbach.



Además de su actuación, la actriz también será productora de la serie y se espera que contribuya a la escritura del guión con Carter Bays, Craig Thomas y Emily Spivey.