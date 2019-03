Conan O'Brien vuelve a la tele con ganas de guerra

Han pasado 10 meses desde que Conan O'Brien dejara The Tonight Show, el mítico late night de la NBC que ahora conduce de nuevo Jay Leno. Sin embargo, cuando Conan abandonó la sede situada en la plaza Rockefeller, dejaba muchas cosas en la NBC. Entre otras, la propiedad de muchos de sus personajes y sketches. Y es que hay que tener en cuenta que O'Brien firmó un acuerdo de salida de 45 millones de dólares con NBC, por el cual cedía a la cadena los derechos de sus gags de los programas Late Night y Tonight Show.



Sin embargo el presentador, que parece tener ganas de "pelea", ha anunciado que piensa usar muchos de sus personajes más emblemáticos y gags humorísticos más recordados en su nueva etapa en la cadena TBS. "Si hay algo que hemos hecho durante mucho tiempo y nos ha funcionado, encontraremos una forma de volver a hacerlo", dijo O'Brien en la presentación de su nuevo programa. Esta decisión podría ser el inicio de una batalla legal entre el humorista y la NBC... siempre y cuando la cadena tenga las mismas ganas de "pelea".



CONAN, EL 8 DE NOVIEMBRE



El nuevo programa, que llevará por título Conan, se estrena en TBS el lunes, 8 de noviembre. Tom Hanks, la estrella de "Mad Men" Jon Hamm, y el actor de Knocked Up Seth Rogen, estarán entre los primeros invitados de este nuevo late show.



El espacio inaugural contará, además, con las actuaciones musicales de Jack White, Soundgarden y Fistful of Mercy.