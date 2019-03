'Cómo conocí a vuestra madre' celebra sus 200 capítulos con nueva cabecera

PROTAGONIZADA POR CRISTIN MILIOTI

La comedia 'Cómo conocí a vuestra madre' ('How I Met Your Mother') cumple 200 capítulos en CBS. Y lo hace con el estreno este lunes de "How Your Mother Met Me", el capítulo número 16 de la novena temporda que estará protagonizado por el personaje interpretado por Cristin Milioti, la madre de los hijos de Ted Mosby (Josh Radnor).