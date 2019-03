Cole Sprouse se burla del antiguo look de Moisés Arias, el actor que hizo de Rico en 'Hannah Montana'

Cole Sprouse y Moisés Arias acaban de trabajar juntos en la película 'Five Feet Apart', el nuevo drama de amor adolescente que se estrenará en los cines de Estados Unidos este 22 de marzo. En una publicación del reto viral #10YearsChallenge, Cole Sprouse ha demostrado el buen rollo que comparten las dos ex estrellas disney, burlándose de su compañero.

Los dos actores se conocieron durante su época en Disney Channel, Sprouse como coprotagonista junto a su hermano Dylan de 'Hotel, dulce hotel' y 'Zack y Cody todos a bordo', y Arias como el personaje mimado Rico en la serie de 'Hannah Montana'. Desde entonces, cada uno ha crecido y seguido con su carrera como actores, hasta que la nueva cinta de Justin Baldoni les ha vuelto a unir.

La relación parece no haberse enfriado demasiado, y como respuesta a la publicación de Moisés Arias de hace diez años, en la que aparece con el mismo look que llevaba en 'Hannah Montana', Sprouse ha comentado: "Gracias a Dios que no has sacado el modelito".

Esta cómica burla no ha pasado desapercibida a los seguidores más nostálgicos de su época Disney, que han reaccionado con más de 4000 likes al comentario. Otra estrella Disney que no ha podido resistirse a la publicación de Arias ha sido su compañera en 'Hannah Montana', Emily Osment, cuyo comentario, un simple "Me gustaría", ha sido el segundo con más likes.