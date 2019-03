Claire Foy dice adiós a su personaje como Isabel II en 'The Crown': "Es muy difícil prepararse para un momento así"

Claire Foy abandona 'The Crown' por todo lo alto. La actriz ha interpretado a la protagonista de la serie, la reina Isabel II, durante dos temporadas. Foy ha cambiado de registro, ya que tras su salida de la serie de Netflix, dará vida a Lisbeth Salander en 'The Girl in the Spider's Web', secuela de la saga cinematográfica 'Millennium'.

En esta segunda temporada de 'The Crown', Claire Foy toma un perfil más serio con la representación de una mujer que lucha por mantener la credibilidad de la corona y, al mismo tiempo, intenta salvar la relación con su marido, Felipe (Matt Smith).

La actriz ha concedido una entrevista al portal EW, donde cuenta cómo ha asumido esa despedida, que ha calificado como "surrealista": "Es muy difícil prepararse para un momento como ese. Al final, lo único que acabas sintiendo es confusión y muchas ganas de irte a casa y tumbarte un rato".

Al hablar del poder de su personaje, la actriz aclara que, en primer lugar, ese atributo al personaje de Isabel es "una concepción equivocada". "Ella no está en posición de expresar poder. Es una mujer, que es madre y esposa, y es vista como una líder, y lo lleva de forma ligera, como muchas mujeres. Llevamos el mundo sobre nuestros hombros, y ese es el verdadero poder, porque su historia es la de una mujer cualquiera".

En la tercera temporada de 'The Crown', Olivia Colman será la responsable de coger el relevo como Isabel, aunque ambas actrices no han llegado a tener dicha conversación: "No hemos hablado sobre el tema, pero creo que es la elección perfecta", ha explicado la actriz original.

Sobre su próximo papel en 'The Girl in the Spider's web', ella lo califica como "un reto" que va unido a "expectación y presión". "Ya he aprendido a no infravalorarme, y no sé si este nuevo papel es consecuencia de ello. Solo tengo una cosa clara: la presión está fuera, no dentro de mí", ha asegurado.