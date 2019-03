Chris Sullivan, actor de la serie 'This Is Us', duramente criticado por no estar gordo

El drama de la NBC 'This Is Us' es una de las series del momento tras cautivar a la audiencia con la preciosa historia de la familia Pearson. Pero como es normal siempre que algo tiene éxito, como contraposición, también suelen aparecer algunos detractores. Algo que le ha sucedido al actor que interpreta al personaje de Toby en la ficción, Chris Sullivan. Así Chris ha sido muy criticado por su peso real y es que en la serie da vida a Toby que tiene sobrepeso y conoce a su novia Kate, interpretada por Chrissy Metz, en una terapia para adelgazar. Precisamente ha sido Metz quien ha salido en defensa de su compañero durante su aparición en 'Watch What Happens Live' donde ha dicho: "Entiendo que la gente piense que la autenticidad está algo arruinada por eso, pero Chris ha estado gordo y entiende la difícil situación de tener sobrepeso". "Era el mejor hombre para el puesto", añade. Sullivan se pone un traje con el que consigue crear el efecto de sobrepeso en su personaje, algo que bien sabe Chrissy pues también llevó una de estas prótesis para simular sobrepeso en la serie 'American Horror Story' en 2014, cuando dio vida a Ima "Barbara" Wiggles.

