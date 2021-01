Así es el atractivo actor que dará vida al controlador y celoso marido de Veronica en la temporada 5 de 'Riverdale'

La temporada 5 de 'Riverdale' se estrena el próximo 20 de enero y por fin podremos ver el gran cambio que tiene preparado para esta nueva etapa de la ficción. Como recordarás, el final de la temporada 4 de la serie no pudo emitirse como se tenía previsto por la pandemia del coronavirus. Así, los tres primeros capítulos de esta nueva entrega corresponderán al final que se tenía prevista.

De esta forma, a partir del episodio cuarto de la temporada 5 habrá un salto temporal en 'Riverdale' de siete años en el futuro donde descubriremos qué ha pasado con sus protagonistas en todo este tiempo.

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles de lo que nos depara la serie y, ahora, Deadline ha confirmado que el actor Chris Mason se une al reparto de la ficción como el marido de Veronica Lodge, llamado Chad Gekko.

El medio describe el personaje como un esposo controlador y celoso que trabaja en Wall Street. Chad se verá amenazado por la vida de Veronica en 'Riverdale', especialmente por su amistad con Archie (KJ Apa).

Tras darse a conocer la noticia Chris ha publicado este mensaje: "Ha sido un placer unirme a este elenco y equipo. Y mi personaje es tan dulce", termina diciendo de forma irónica.

En el vídeo de la noticia puedes conocer cómo es Chris Mason quien ya cuenta con una dilatada carrera a sus espaldas. En el cine ha salido en películas como: 'Wonderkid', 'Mindhack', 'Legend', 'Between Two Worlds'. Mientras que en televisión lo has podido ver en: 'Pretty Little Liars: The Perfectionists', 'Broadchurch', 'Dirty John' y 'The American Guest'.

