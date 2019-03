China censura 'The Big Bang Theory' y otras series estadounidenses

El gobierno chino no ha dado ninguna razón específica para justificar la prohibición, excepto de que se trata de "causas políticas". Según informa The Hollywood Reporter, la razón principal podría ser la crítica que hacen estas series al sistema de gobierno Chino.



Es habitual en China, que las películas o series que contengan escenas violentas o pornográfica reciban un control especial antes de ser emitidas, sin embargo, el régimen si acepta la emisión de ficciones como House of Cards, serie que critica de manera muy explícita el sistema de gobierno Chino.