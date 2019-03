Chevy Chase hizo "comentarios racistas" a Donald Glover en el set de rodaje de la serie 'Community'

En la nueva sección de Donald Glover en The New Yorker, el creador de 'Community', Dan Harmon, reveló que Chevy Chase "a menudo trataba de interrumpir" las escenas de Glover. "La gente piensa que eres más gracioso porque eres negro", decía en el set de rodaje. Sin embargo, parece que el coprotagonista de la serie de NBC, se resignó al comportamiento de Chase.

"Chevy fue el primero en darse cuenta de lo talentoso que era Donald, y la forma en que expresó sus celos fue intentar echarlo", cuenta Harmon. "Recuerdo haberme disculpado con Donald después de una noche particularmente dura por los comentarios maleducados de Chevy, y Donald dijo: 'Ni siquiera me preocupa'".

Además Glover añadió que, cuando Chevy Chase abandonó la serie, él acababa de "ver como el tiempo de Chevy se acababa, un verdadero artista tiene que estar bien cuando su reinado termina. No puedo ayudarlo si está luchando a contra corriente. Pero sé que hay un humano allí en alguna parte".

Pero esto no es todo, Chevy Chase contestó a The New Yorker después de los comentarios de Harmon: "Me entristece oír que Donald me percibió de esa forma". Pero lo cierto es que no es la primera acusación de racismo que Chase recibe en el set del programa, ya que el también coprotagonista de 'Community' Joel McHale y Chase tienen una gran rivalidad que quedó reflejada en una entrevista en 2013 con Howard Stern en radio Sirius.

Donald Glover estuvo en 'Community' durante cinco temporadas, después pasó a hacer su propia serie para HBO, 'Atlanta'. Por otro lado, la participación de Glover en 'Girls', la serie protagonizada por Lena Dunham, también se discute en la sección.

Glover desató una oleada de abusos contra el personaje de Dunham, Hannah, en la serie, ya que percibía "privilegio blanco" por su parte, pero todo resultó ser improvisado. "Cada insulto masivo de mujeres blancas era cien por ciento él", dijo Dunham. "Le envié un correo electrónico más tarde para decir 'Espero que 'Girls' no te marque', y su respuesta fue 'no pensemos en los errores que cometimos en el pasado, vamos a enfocarnos en lo que se encuentra frente a nosotros".