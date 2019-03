CBS renueva 'Dos hombres...', pero no el medio

Habrá nueva temporada para 'Dos Hombres y Medio', aunque lka CBS debería replantearse el título de la comedia, ya que el "medio hombre" no será un personaje fijo en esta undécima entrega. El actor Angus T. Jones (Jack) sólo aparecerá ocasionalmente en la ficción.



Según informa el portal The Hollywood Reporter, Jake ya no será un personaje recurrente dado que Jones asistirá a la universidad el próximo otoño. En estos momentos la cadena y la productora Warner Bros. Television están negociando un contrato con Jones para que realice unas cuantas apariciones.



Quienes sí regresarán seguro a la pequeña pantalla serán Ashton Kutcher y Jon Cryer, los otros dos protagonistas de la serie, que ya han firmado por la undécima temporada.



La noticia de la marcha de Jones no debería coger a nadie por sorpresa teniendo en cuenta la relación del actor con 'Dos hombres y medio'. Hace unos meses Jones publicó un vídeo en Internet en el que calificaba la serie de "porquería" y aconsejaba a los fans que dejasen de verla.



Pocas horas después Jones se retractaba de sus palabras y pedía perdón públicamente al equipo de Dos hombres y medio. Más tarde la directiva de la CBS Nina Tassler manifestó su deseo de que Jones continuara en la ficción. "El chico tiene 19 años", manifestó en un intento por quitarle hierro al asunto.



Jones saltó a la fama cuando comenzó a trabajar en 'Dos hombres y medio' en 2003, con tan sólo 10 años de edad. Además el actor ha aparecido en series como 'Urgencias' o 'Hanna Montana' y en largometrajes como 'El novato'.