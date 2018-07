La nostalgia ha invadido a la televisión estadounidense. Tras la confirmación de los regresos de 'Prison Break' o 'Las Chicas Gilmore', y las nuevas temporada que hemos visto de 'Expediente X' y 'Padres Forzosos' (ahora 'Madres Forzosas'), la vista atrás continúa con 'Embrujadas'.



Según ha confirmado Alyssa Milano, una de las actrices protagonistas, a través de su cuenta de Twitter, la cadena CBS está preparando el regreso de esta serie de finales de los 90.

#Charmed fans! Nothing has been confirmed. CBS is developing a reboot without the original cast. That's all I know for sure.