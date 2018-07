CBS no emitirá los capítulos de 'Supergirl' y 'NCIS: Los Ángeles'

La cadena CBS ha decidido levantar la emisión de dos capítulos de sus series por su relación con la tragedia vivida en la capital de París. La network no programará los capítulos de 'Supergirl' y 'NCIS: Los Ángeles' de esta semana para no herir la sensibilidad de sus espectadores, ya que alguna de sus tramas tiene similitud con los hechos ocurridos este viernes en la capital francesa.



'Supergirl' no emitirá por el momento el próximo capítulo previsto, "How Does She Do It?", ya que la protagonista se enfrentaba a una serie de atentados en National City. En su lugar, se emitirá el especial de Acción de gracias previsto para la próxima semana.



Por su parte, 'NCIS: Los Angeles' tampoco emitirá el próximo capítulo, ya que se mostraba cómo el ISIS recluta a jóvenes mujeres. En su lugar, se emitirá otro episodio que en principio iba a ver la luz el 7 de diciembre.



Este verano, la cadena USA Network tuvo que posponer el final de temporada de la serie 'Mr. Robot', ya que una escena tenía similitudes con el asesinato de la reportera Alison Parker y su compañero de trabajo en EEUU.