'La casa de papel' pone banda sonora al triunfo del Oporto en la liga portuguesa

La Liga portuguesa ya tiene ganador: el FC Oporto, el equipo de Iker Casillas. Este domingo, la afición del Oporto celebró que su equipo recuperó el cetro liguero cinco años después, tras poner fin a la racha de cuatro trofeos seguidos del Benfica.

Por ello, la celebración de los aficionados asistentes en el estadio decidieron cantar el "Penta Ciao", una versión adaptada del "Bella Ciao", el himno de 'La casa de papel', la serie original de Antena 3.

El cántico de los hinchas del Oporto inspirado en el ya famoso "Bella ciao" de 'La casa de papel' iba destinado a celebrar que los 'dragones' habían puesto fin a cuatro Ligas seguidas del Benfica.

"Foi esta noite, contra o Tondela... Oh penta ciao, penta ciao, penta ciao ciao. Foi esta noite, contra o Tondela, Oh penta ciao, oh penta ciao...", cantaban una y otra vez los seguidores del equipo portugués, haciendo alusión a la derrota que cosechó el Benfica contra el Tondela (2-3) en Da Luz la jornada anterior y que servía la Liga en bandeja al Oporto.

No es la primera vez que 'La casa de papel' se cuela en un estadio de fútbol: hace unas semanas, durante un partido de la liga saudí, los hinchas desplegaron un tifo enorme inspirado en la serie de Atresmedia.

'La casa de papel' tendrá una tercera temporada tras el acuerdo sin precedentes en España entre Atresmedia y Netflix, junto con Vancouver Media. Según adelantó Jesús Colmenar, productor de la ficción, a una radio de Paraguay, estos nuevos capítulos volverán a "retomar los personajes. Todos volverán de una forma u otra".