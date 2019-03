Los actores Cary Elwes ('Saw') y Jake Busey ('Ray Donovan') se mudan a Hawkins en la tercera temporada de 'Stranger Things'. Netflix ha confirmado estos fichajes durante las jornadas See what's next que tienen lugar estos días en Roma.

Cary Elwes interpretará al alcalde Larry Kline, un político embaucador y egoísta; mientras que Jake Busey dará vida a Bruce, un periodista sin escrúpulos para conseguir la exclusiva. Junto a ellos, Maya Hawke será otro de los nuevos fichajes de la tercera temporada de la seria, para la que aún no hay fecha de estreno, pero probablemente llegará en 2019.