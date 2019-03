Anastacia se infiltra en el 'Operación Triunfo' sueco y se marcha llorando por las críticas del jurado

La cantante Anastacia se ha hecho pasar por una aspirante al programa sueco 'Idol'. Anastacia se ha disfrazado para intentar parecerse a una joven adolescente e intentar engañar al jurado de este programa, una especie de 'Operación Triunfo'. Según ha dicho, los miembros del jurado ya sabían que era ella excepto el cuarto, que se quedó muy sorprendido cuando Anastacia revela su verdadera identidad.

"Suena similar a Anastacia, pero Anastacia sólo hay una", dice una de las integrantes del jurado que desconocía esta broma.

La cantante que este año presenta 'Evolution', su nuevo álbum, comenzó su carrera en uno de estos talentos. Anastacia quedó segunda en 'The Cut', un programa de talentos musicales emitido en MTV en 1998. Esto le permitió lanzar sus tres primeros discos ‘Not That Kind’, ‘Freak of Nature’ y ‘Anastacia’, que vendieron millones de copias.

Anastacia ha demostrado en varias ocasiones su sentido del humor como pudimos ver en 'El Hormiguero 3.0'.