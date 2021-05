"Absolutamente sí": Candice King ('The Vampire Diaries') estaría dispuesta a aparecer en 'Legacies'

Candice King sin duda pasará a la historia de la televisión por haber interpretado a Caroline Forbes durante las ocho temporadas que duró 'The Vampire Diaries'. Aunque de forma previa al estreno de la ficción Caroline era una actriz y cantautora no demasiado conocida, la joven consiguió hacerse con uno de los papeles principales de la ficción y tanto ella como su personaje, fueron evolucionando a lo largo de los casi ocho que este drama estuvo en emisión.

King mejoró mucho como intérprete y Caroline Forbes pasó de ser una persona insegura y obsesionada con el control, a una mujer fuerte y segura con la que nadie podía meterse. En una entrevista que Candice le concedió recientemente a Tommy DiDiario a través de un directo de Instagram, confesó que su personaje y ella crecieron juntas y que en muchas ocasiones, interpretar a Caroline se volvió terapéutico para ella. "No puedo decir si me volví más como ella o si ella se volvió más como yo", apuntó la actriz durante el coloquio.

King continuó diciendo que siente como si ella y Caroline hubieran vivido un "una experiencia emocional paralela". Según sus propias palabras "es interesante cómo interpretar un personaje durante ocho años puede enseñarte mucho sobre ti mismo". Además, la actriz siente que su personaje "era su amiga y su terapeuta y un lugar seguro al que podía ir para resolver las cosas".

¿Lista para unirse al elenco de 'Legacies'?

Ahora que Candice ha dejado a la protagonista de 'The Vampire Diaries' atrás, son muchos los fans que se mueren por verla en 'Legacies'. El spin off de 'The Vampire Diaries', emitido también por la cadena The CW, cuenta ya con la presencia de las dos hijas de Caroline Forbes y también de su ex pareja, Alaric Saltzman. Los tres parientes de Forbes son personajes principales de 'Legacies', por lo que solo faltaría ella por incorporarse a la serie.

Durante la misma entrevista con DiDario, King comentó que ella estaría encantada de aparecer en 'Legacies' y que solo haría falta que los guionistas se lo pidieran. Estas fueron sus declaraciones al respecto: "Sí… yo siempre digo que sí. Y, obviamente, el COVID ha cambiado las cosas y la forma de filmar, por ello algunas invitaciones podrían estar retrasándose un poco, ya sabes. Pero, eh, sí. Absolutamente. Absolutamente".

Recordemos que la actriz ya apareció en 'The Originals', el primer spin off de 'The Vampire Diaries' que produjo la cadena estadounidense, así que no sería nada descabellado pensar que muy pronto podremos verla también en 'Legacies'. En el año 2018 la creadora de la serie, Julie Pec, confesó que la participación de Candince en 'Legacies' dependía de que se encontrará una solución para una premisa argumental de la trama, pero que tan pronto como solucionase ese pequeño obstáculo, King podría volver a Mystic Falls sin problemas.

