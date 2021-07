Calendario de todas las series y películas Marvel que llegarán en lo que queda de 2021

'What If?' - Estreno el 11 de agosto

El primer gran evento en el mundo de las series que veremos en el MCU será la llegada de 'What If?' y será una serie de animación. Este es uno de los proyectos más locos de Marvel expandiendo más todavía ese multiverso infinito. La serie está basada en los cómics que se publicaron durante los 70' en los que se alteraba la realidad del Universo Marvel con eventos no canónicos. La serie contará con 23 capítulos, que serán narrados desde el punto de vista de El vigilante y volveremos a ver los eventos de las películas de la saga del infinito, con algunos cambios en la trama para ver una versión diferente a la que todos conocemos.

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' - Estreno el 3 de septiembre

Marvel empieza a traer nuevos personajes para la fase 4 del MCU y Shang-Chi, interpretado por Simu Li, tendrá su estreno en la gran pantalla con esta aventura en solitario. Este superhéroe es un experto en artes marciales y en la película veremos la historia sobre como Shang-Chi se une a la organización terrorista conocida como Los Diez Anillos. Esto le obligará a enfrentarse a un pasado que pensó había dejado atrás hace tiempo. En un nuevo avance que mostró Marvel el miércoles, pudimos una lucha entre Wong y Abominación, quién podría ser el villano de esta historia.

'Eternals' - Estreno 5 de noviembre

Para continuar con los platos fuertes en el cine, Marvel continuará con la expansión del MCU con este estreno con Angelina Jolie, Kit Harington o Salma Hayek. Esta nueva película podría ser una de las más importantes para esta nueva etapa, ya que supondrá la presentación de un grupo de héroes totalmente nuevo para el universo cinematográfico. En esta nueva película se contará la historia de los Eternals, son una raza de seres inmortales que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años. Y aunque nunca habían tenido que intervenir, parece que la amenaza de los Desviantes esta vez va a ser un problema que ellos tendrán que solucionar.

'Ojo de Halcón' - Estreno 24 de noviembre

Y con este bombazo vuelve Marvel a las series con el regreso de Jeremy Renner para dar vida a Clint Barton o, más bien, Ojo de Halcón. Esta nueva historia de Ojo de Halcón estará basada en los cómics creados por David Aja y Matt Fraction y contarán la otra vida de Clint Barton. Es cierto que ya se nos ha dado alguna pincelada de su pasado en 'Vengadores: Endgame', pero esto ampliará mucho más el pasado del personaje y traerá alguna que otra sorpresa. Una de ellas es Kate Bishop, quién será instruida por el propio Ojo de Halcón hasta a llegar a convertirse en una mejor versión de él.

'SpiderMan: Sin camino a casa' - Estreno 17 de diciembre

Es uno de los secretos mejor guardados de Marvel. Sin tráilers, posters ni pistas sobre la trama, los fans siguen especulando sobre la relación de la película con el multiverso y la posible aparición de otras versiones de Peter Parker. De momento tendremos que seguir esperando para conocer más novedades sobre la tercera entrega de Tom Holland dando vida al Hombre Araña.

'Ms. Marvel' - Estreno a finales de 2021

Aún sin una fecha oficial para su estreno, la historia de Ms. Marvel sería la última serie que veríamos del MCU en este 2021 y con la que cerrarían un año histórico. Esta vez Marvel nos contaría la historia detrás de Kamala Khan y cómo nació Ms. Marvel, revelando el origen de este personaje antes de que se convierta en la famosa Capitana Marvel.

