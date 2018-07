La cadena CBS pone fin a 'Person of Interest' tras cinco temporadas

'Person of Interest' se despide de los espectadores el próximo 21 de junio. La cadena CBS ha anunciado que tras cinco temporadas, la serie de JJ Abrams llega a su final.



"Estamos tremendamente emocionados por compartir esta última temporada con los fans", han señalado los productores ejecutivos de la serie, Jonathan Nolan y Greg Plageman, según recoge el portal Entertainment Weekly.



"Y estaremos eternamente agradecidos también a nuestro increíble reparto y nuestro equipo técnico. Toda esta pequeña paranoia de serie no habría sido posible sin todos ellos y sin el apoyo de los mejores seguidores del mundo entero", concluyen.



El propio JJ Abrams había declarado recientemente que los productores de Person of Interest se habían tomado esta quinta temporada como si fuese a ser la última y que habían planeado un final satisfactorio en el caso de llegar su cancelación.