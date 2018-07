Los seguidores de Alicia Florrick acaban de conocer que CBS pondrá fin a 'The Good Wife' el próximo 8 de mayo. Pero que no pierdan la esperanza, porque uno de los creadores de la serie protagonizada por Julianna Margulies no descartan que haya un 'spin off', aunque aún se desconoce sobre qué personaje.



"Nada está fuera de la mesa", ha declarado Michelle King según recoge el portal The Wrap. "No hay nada formal, pero no estamos diciendo que no a nada", añadió su marido Robert King durante una conferencia el lunes. "Lo que sería atractivo es que pudiéramos crear un 'spin off' de la serie. Nos hubiera gustado dedicar más tiempo para explorar otras vidas".



La cadena CBS anunció durante el descanso de la SuperBowl el final de 'The Good Wife' el próximo 8 de mayo. Un anuncio que no pilla de sorpresa a sus seguidore, ya que hace unas semanas el matrimonio King anunció que abandonarían la serie como showrunners después de la séptima temporada. También su protagonista, Julianna Margulies, había declarado que en abril estará en paro, por lo que esta confirmación no pilla de sorpresa a nadie.