Bulgaria pasa a la final de Eurovisión como gran favorito

ESTE SÁBADO, EN KIEV

El Festival de Eurovisión celebró este jueves su segunda semifinal 48 horas antes de la gran gala que tendrá lugar este sábado en Kiev. Junto a Bulgaria, otros países clasificados para la final de Eurovisión han sido Dinamarca, Austria, Israel y Holanda. Manel Navarro representa a España este 13 de mayo con la canción "Do it for your lover".