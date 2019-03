Bryan Cranston vuelve a la televisión con 'The Dangerous Book for Boys'

Bryan Cranston podría volver a la televisión mucho antes de lo esperado. El protagonista de 'Breaking Bad' cuenta con un nuevo proyecto: su compañía ha adquirido los derechos del libro de Conn y Hal Iggulden, 'The Dangerous Book for Boys', para adaptarlo a la pequeña pantalla.



Según informa el portal Variety, la productora de Bryan Cranston, Moon Shot Entertainment, desarrollará la comedia en colaboración con Sony Pictures TV, productora con la que trabajó Cranston durante las cinco temporadas de 'Breaking Bad'.



La ficción seguirá a tres chicos que utilizan su imaginación para solventar los problemas de crecer sin una figura paterna. Junto a Cranston, ya está trabajando en esta adaptación el productor ejecutivo James Degus.



Dangerous Book for Boys es una colección de historias diseñadas para ayudar a niños de la era digital a darse cuenta de la importancia de mantener un espíritu aventurero. El libro se convirtió en un éxito de ventas en el Reino Unido en 2006 y desde entonces ha sido adaptado al mercado internacional.