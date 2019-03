Bryan Cranston vuelve a 'Cómo conocí a vuestra madre'

Bryan Cranston aparecerá en el capítulo de 'Cómo conocí a vuestra madre' la semana que viene en EEUU. El actor volverá a dar vida a Hammond Druthers, el arrogante ex jefe de Ted Mosby. Las risas están aseguradas, ya que si hacemos un poco de memoria recordaremos la tormentosa relación entre el protagonista y su ex jefe. Constantes cambios de humor y algunos gustos extravagantes como por ejemplo, por una pelota de béisbol.



Ted acabó siendo el jefe de Druthers en anteriores temporadas, al que despidió por sus infantiles comportamientos. Pero... ¿qué traerá de vuelta a un Druthers, al parecer, más malo que nunca? Este nuevo capítulo puedes verlo la semana que viene en la cadena americana CBS y la ficción la puedes seguir todos los jueves en abierto en Neox.



Este cameo supone el regreso de Bryan Cranston a la televisión tras el final de 'Breaking Bad', la exitosa serie de la cadena de cable AMC. Su último capítulo, titulado "Felina", fue récord absoluto de audiencia, al ser visto por más de 10,3 millones de espectadores en Estados Unidos.



Después de protagonizar 'Breaking Bad', Bryan Cranston ha obtenido numerosos premios (tanto de crítica como de público). La audiencia le quiere y desea seguir viendo los trabajos del que se diera a conocer como el padre de 'Malcom in the Middle'. Muchos papeles se están vinculando a su nombre ahora que su agenda estará más despejada: Lex Luthor en la segunda entrega de 'El hombre de acero', otro en 'Godzilla' y este último en 'Cómo conocí a vuestra madre', entre otros.