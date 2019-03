Bryan Cranston y Neil Patrick Harris, la televisión triunfa en el teatro

Bryan Cranston y Neil Patrick Harris, protagonistas de las series 'Breaking Bad' y 'Cómo conocí a vuestra madre' respectivamente, fueron premiados en la 68ª gala de los premios Tony que presentó el australiano Hugh Jackman este domingo en Nueva York.



Bryan Cranston, el actor que dio vida al carismático Walter White, suma otro premio a su larga lista de galardones. Después de conseguir el Emmy y Globo de, Cranston se alza con el premio Tony en la categoría Mejor actor principal en una obra de teatro, gracias a su interpretación en la obra 'All The Way'.



Por otro lado, Neil Patrick Harris, recibió el premio Tony en la categoría Mejor actor en un musical, gracias a la obra 'Hedwig and the Angry Inch'.



El montaje 'A Gentlemans Guide to Love & Murder', fue la obra que se alzó con el premio al mejor músical, mientras que 'All The Way', la función que dio a Cranston su premio, se hizo galardón a mejor obra.



Los premios Tony premian los logros de los actores en los musicales y en las obras de teatro. La gala celebrada del pasado domingo, la número 68, tuvo lugar en el legendario Radio City Music Hall de Nueva York, y estuvo presentada por Hugh Jackman, que tuvo una espectacular entrada en el escenario del teatro.