Bryan Cranston no descarta que haya una película de 'Malcolm in the Middle'

La nostalgia está de moda en la televisión. Hace unas semanas, Netflix estrenó 'A year in the life', que supuso la reunión del reparto de 'Las chicas Gilmore'. En nuestro país, los protagonistas de series como 'El Internado', 'Los Hombres de Paco' o 'Un paso adelante' también se han reunido para Atreseries.

Pues parece que no serán los únicos en volver a verse las caras. Según cuenta Aceshowbiz, Bryan Cranston ha declarado en una entrevista con motivo de la promoción de su nueva película '¿Tenía que ser él?' que no descarta reunirse con sus compañeros de la serie 'Malcolm in the Middle'.

El actor, mundialmente conocido por su papel en 'Breaking Bad', se mostró muy interesado en que la comedia 'Malcolm in the Middle' tuviera un remake cinematográfico en el 'Ask me Anything' de Reddit que hizo la semana pasada.

"Ha habido una conversación sobre el tema", decía el actor, aunque también aseguraba que no sabía si al final se llevaría a cabo. "Creo que lo primero que tendríamos que hacer sería evaluar la situación de la gente para saber si es algo que querrían o no. Pero puede; sería divertido volver a trabajar con toda esa gente de nuevo".