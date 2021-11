Britney Spears revela que está pensando en tener otro bebé ya que no podía por la tutela

Este septiembre el padre de Britney Spears, Jamie Spears, fue suspendido de la tutela de su famosa hija. Se disolvió por completo el 12 de noviembre, lo cual ha permitido que Britney sea libre y pueda tomar sus propias decisiones. Este acontecimiento no solo ha alegrado a Britney, su prometido Sam Asgahri y su abogado, sino que también ha sido muy aplaudido por todos los fans alrededor del mundo que participaron en el movimiento #FreeBritney.

Una de las cosas que la estrella tenía prohibido hacer bajo la estricta tutela era tener hijos. Britney ha reconocido anteriormente que le gustaría ser madre por tercera vez, pero alegó en los tribunales este verano que no podía hacerlo debido a la tutela. Además, también reveló que fue obligada a colocarse un DIU anticonceptivo para evitar otro embarazo, en virtud del acuerdo.

Durante su testimonio virtual en junio Britney dijo: "Me gustaría avanzar progresivamente y quiero tener el paquete completo. Quiero poder casarme y tener un bebé. Tengo un [DIU] dentro de mí para no quedarme embarazada. No quieren que tenga hijos, más hijos". La actriz comparte dos hijos con su ex marido Kevin Federline: Sean Preston de 16 años y Jayden James de 15.

Ahora Britney ha publicado una foto en blanco y negro de unas piernas de bebé en Instagram y ha escrito: "¡¡¡Estoy pensando en tener otro bebé!!! Me pregunto si esta es una niña. Esta de puntillas alcanzo algo… eso seguro!!!!", dice sobre el bebé de la foto.

La cantante ha dejado claro que le gustaría ampliar su familia con su prometido tras ser liberada de su tutela de casi 14 años. Es más, Sam Asghari ha respondido a la publicación de su pareja: "¡Espero que tenga unas pantorrillas estupendas como esas! Esa genética no vendría de mi parte #patadepollo".

Sus fans se han vuelto locos con esta declaración y uno de ellos ha comentado: "OMG, si quieres un bebé hazlo. Disfruta de tu libertad y de tus hijos". Mientras que otro fan escribe: "¡Te mereces tener otro bebé".

Britney y Sam se comprometieron en septiembre y hasta se ha revelado que se está preparando un vestido de novia de Versace. La estrella siempre ha recalcado lo mucho que le gusta ser madre. En una entrevista con People dice que no hay "nada más gratificante" que su papel de madre.

"Mis hijos son lo primero, siempre. Tengo mucha suerte de poder vivir todas las aventuras de la vida con ellos", admite. Por ello, no nos sorprendería si de repente Britney anunciará un embarazo.

