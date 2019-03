Britney Spears quiere formar parte de la familia Pritchett

Los productores de 'Modern Family' tienen un nuevo reto al que hacer frente: Britney Spears quiere ser una Pritchett. Spears se ha declarado fan de la comedia de la ABC y quiere participar en un capítulo. No será la primera vez que la cantante haga un cameo, ya que participó en un episodio de la serie musical 'Glee' (Fox).



La princesa del pop quiere salir en 'Modern Family', según lo ha dejado caer en su cuenta de Twitter: "Sé que todo el mundo está ansioso por ver la Superbowl, pero yo no puedo esperar para ver el próximo episodio de 'Modern Family', el show más divertido de la televisión".



No sólo 'pasa' del acontecimiento televisivo del mes -y uno de los del año-, si no que reconoce estar tan enganchada a la serie que casi no puede esperar a ver el siguiente episodio. Y las palabras de Britney no cayeron en saco roto: Sofía Vergara, protagonista de la comedia, salió a su rescate y retuiteó a Spears.



Con este RT, Vergara dio mayor difusión al comentario de Britney Spears, intentando ayudarla a conseguir un papelito en la serie. Inmediatamente los fans de Spears inundaron esta red social y promulgaron el hashtag #GetBritneyOnModernFamily ("lleven a Britney Spears a Modern Family").



El manager de Britney tampoco se ha quedado quieto en Twitter. Pero quien parece que aún no se ha decidido es la ABC y sus productores, que de momento no se han pronunciado.