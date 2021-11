Britney Spears pasa un día muy especial con sus hijos y muestra lo mayores que están

Tras trece años sin ser dueña de su propia vida, Britney Spears ha conseguido escapar de la tutela de su padre, James Spears. Estos cambios en la vida de la cantante se pueden ver a través de sus redes sociales, no solo por los mensajes que ella misma lanza, sino por los planes que hace. En los años anteriores, Britney apenas podía salir de su casa, ni ver a sus dos hijos, Jayden James, y Sean Preston, ya que comparte su custodia con su exmarido, Kevin Federline, y sus visitas eran limitadas.

Poco a poco recupera su vida

Pero las cosas están cambiando. Britney Spears ha compartido a través de su cuenta de Instagram una publicación en la que podemos verla pasando tiempo con sus dos hijos. La familia disfrutó de su compañía con un plan muy especial: visitaron la exhibición inmersiva de Van Gogh en Los Ángeles. En el vídeo se puede ver a Britney Spears disfrutando del arte, abrazándose y bailando entre las diferentes proyecciones del museo.

"Mis hijos y yo fuimos a la alucinante exposición de Van Gogh y fue absolutamente increíble. Normalmente no salgo mucho de casa, por lo que estaba muy emocionada". Con estas palabras expresó Britney lo especial que fue ese día para ella, y lo bien que se lo pasó rodeada de personas con las que puede ser ella misma sin ningún miedo: "Fui con las personas que me quieren tal y como soy, sin importar las tonterías que haga. El final de vídeo soy yo y un amigo jugando y bailando con la música... no os preocupéis, tenía entrada VIP así que no había nadie más allí".

Ya son adolescentes

En el vídeo se puede apreciar lo mayores que están ya sus dos hijos, que ya tienen 15 y 16 años respectivamente, y son mucho más altos que ella. A pesar de que los últimos años han sido duros, en las imágenes se ve la complicidad que comparten con su madre, y se les puede ver bailando y abrazándose despreocupadamente. Sin embargo, Britney Spears tuvo la precaución de que no se les distinguiera la cara completamente a ninguno de los dos.

La cantante de 'Toxic' es muy reservada con todo lo que respecta a sus hijos, no solo por precaución sino porque al parecer, a ellos tampoco les gusta demasiado aparecer en las redes de su madre. Así mismo lo contó ella en un post: "Los cumpleaños de mis hijos fueron la semana pasada...Desafortunadamente están creciendo y quieren hacer sus propias cosas...Incluso tengo que pedirles permiso para poder sacarle en mis redes sociales, porque son unos hombrecitos independientes". Parece ser que Britney Spears, como cualquier madre, se pone sentimental al darse cuenta de lo rápido que crecen sus hijos.

