Britney Spears, gran fichaje de 'Jane the virgin'

La serie 'Jane the virgin' volverá a contar con la colaboración de un cantante en su segunda temporada. Tras pasar por la comedia de The CW David Bisbal, Juanes y Paulina Rubio, en su segunda entrega contará con una invitada de excepción: Britney Spears aparecerá por lo menos en un episodio, según ella misma ha anunciado en su cuenta de Twitter.

See u at the Marbella Hotel soon, @hereisgina @jaimecamil! 🙈 Guest starring on one of my favorite shows EVER @CWJaneTheVirgin #DreamComeTrue