¿Britney Spears en 'X Factor'?

Britney Spears quiere estar en 'X Factor'. Y no es que tenga que acudir a un 'talent' para relanzar su carrera musical. Si no que Spears se postula como próxima integrante del jurado del programa estadounidense.



"Hay un montón de especulaciones, algunas verdaderas, otras no", ha explicado Simon Cowell, el jurado más famosos de 'X Factor', al portal 'E! Online'.



Estos rumores se han acrecentado tras saberse que se barajaba la posibilidad de que la recientemente fallecida Whitney Houston formara parte del jurado. "Estamos hablando con gente y hay artistas que ya han contactado con nosotros (...) No puedo confirmar o negar estos rumores por el moemnto", ha insistido Cowell.