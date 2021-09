Britney Spears explica por qué "hay muchas cosas que no puede compartir" de sus hijos

Hace poco más de una semana, Britney Spears anunció que se tomaría un descanso de las redes sociales para poder celebrar su compromiso con Sam Asghari. Sin embargo, la famosa cantante ha vuelto a Instagram y ha compartido un bonito post sobre sus hijos una semana después de sus respectivos cumpleaños.

"Los cumpleaños de mis hijos fueron la semana pasada… y desafortunadamente están creciendo y quieren ir a su bola… Tengo que pedirles permiso para publicarlas porque son unos hombrecitos extremadamente independientes", escribe Britney explicando por qué casi nunca comparte fotos de ellos.

"¡¡¡De todas formas tuvimos una pequeña fiesta y las tartas de helado más chulas!!! ¡¡¡Me vuelve loca que sean tan altos y sigan creciendo!!! ¡¡¡Fueron a una fiesta la semana pasada y lloré dos días, mis bebés en traje!!! Es una locura!!!", añade Spears. También bromea diciendo, "Y chicas preparaos porque mis chicos son muy guapos".

En vez de publicar una foto de sus hijos o de sus fiestas de cumpleaños, comparte una frase que dice, "No hay nada más fuerte que el amor entre una madre y su hijo". Y refiriéndose a ella dice, "Realmente creo en esta cita y es por eso que quería compartirla… hay muchas cosas que no puedo compartir con vosotros porque mis hijos son muy privados, lo cual me encanta, pero os diré que ambos son muy talentosos y estoy increíblemente agradecida de tener a estos dos hombrecitos en mi vida".

¿Cómo es la tutela legal de Britney para sus hijos?

Desde hace unos meses el movimiento #FreeBritney ha posicionado a Britney Spears en un foco de atención para el público. Las batallas legales en las que está sumergida, no solo afectan su día a día, sino que el de sus hijos también.

El marzo pasado, antes de que Spears hablara públicamente sobre el caso de la tutela de su padre y los posteriores desarrollos legales, una fuente anónima le comentó a ET que Britney ha estado intentando y luchando por pasar más tiempo con sus hijos.

"Britney adora a sus hijos y los echa de menos todos los días cuando no les ve. Los niños intentan visitarle lo más posible para pasar el tiempo juntos", dice la fuente.

Además, añade que, "sus hijos es de lo que más está orgullosa en su vida. No quiere nada más que estar con ellos siempre que pueda".

