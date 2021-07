Britney Spears critica duramente a su hermana Jamie Lynn ('Zoey 101')

La batalla entre Britney Spears y su familia por su tutela aún no ha terminado. La cantante de 39 años ha hablado nuevamente, después de que algunos seguidores se molestasen con sus vídeos bailando en Instagram, y ha anunciado en dicha red social que no actuará mientras la tutela continúe. Además, también ha hablado sobre su hermana, Jamie Lynn ('Zoey 101'), a quien ha criticado muy duramente.

Britney Spears colocó su comunicado como pie de foto de una imagen en negro con el mensaje "Tómame como soy o bésame el culo, come mierda y pisa Legos" en color rosa brillante.

"Para aquellos que eligen criticar mis videos de baile... Mira, no voy a estar actuando en ningún momento pronto con mi padre manejando lo que me pongo, digo, hago o pienso. Lo he hecho durante los últimos 13 años", declara tajantemente. "Prefiero compartir vídeos desde mi sala de estar en lugar de en el escenario en Las Vegas, donde algunas personas estaban tan lejos que ni siquiera podían estrecharme la mano y terminé recibiendo un contacto alto de hierba", confiesa sobre aquel momento.

"Y no, no voy a ponerme maquillaje pesado y tratar de intentar probar en el escenario de nuevo y no ser capaz de hacerlo verdadero con remezclas de mis canciones durante años y rogando que pongan mi nueva música en mi show para MIS fans... así que renuncio", expresa Britney Spears.

Para hablar de su hermana, la cantante ha sacado a colación un momento del pasado. Y es que la actriz protagonista de la serie teen 'Zoey 101' acudió en el nombre de su hermana a recoger un premio, el Premio Icon en los Radio Disney Music Awards, en 2017. Allí, Jamie Lynn hizo un medley con varias canciones de Britney.

"No me gusta que mi hermana se presentara en una entrega de premios e interpretara MIS CANCIONES remezcladas. Ese llamado sistema de apoyo me dolió profundamente", confiesa ahora la cantante.

Jamie Lynn Spears | Getty Images

"Todo esto mató mis sueños, así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es lo único en este mundo que es muy difícil de matar... sin embargo, la gente todavía lo intenta", se sincera Britney, aunque sin darlo todo por perdido.

También dedica una líneas a opinar sobre los documentales sobre ella: "No me gustó la forma en que los documentales sacan a relucir momentos humillantes del pasado... ¡¡¡Ya pasé todo eso y lo he estado haciendo durante mucho tiempo!!!"

"Y para las mujeres que dicen que es raro la forma en la que todavía tengo esperanza para los cuentos de hadas... vete a la m**rda", continua, reafirmando la importancia de la esperanza para ella. "Como dije... esperanza es todo lo que tengo en este momento", confiesa.

"Tienes suerte de que publique algo... si no te gusta lo que ves, ¡¡¡deja de seguirme!!!", dice firme. "¡La gente trata de matar la esperanza, porque la esperanza es una de las cosas más vulnerables y frágiles que existen! ¡¡¡¡Voy a leer un maldito cuento de hadas ahora!!! Psss, si no quieres ver mi precioso trasero bailando en mi sala de estar o no está a la altura de tus estándares ... ¡¡¡ve a leer un maldito libro!!!!", termina su mensaje.

