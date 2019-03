'Breaking Bad' encabeza las nominaciones de los Television Critics Association Awards

No todos los premios se entregan a principios de año. El próximo 3 de agosto tendrá lugar en Beverly Hills la ceremonia de entrega de los premios que entrega anualmente la asociación de críticos televisivos desde 1985.



Los Television Critics Association Awards (no tienen nada que ver con los que se entregaron este lunes) nomina a las mejores series y programas de la televisión estadounidense. Más de 200 periodistas y críticos de Estados Unidos y Cánada han nominado a 'Breaking Bad' (AMC) y 'The Americans' (FX) a la Mejor Serie del Año, Mejor Drama y Mejor Actor protagonistas.



Estas ficciones encabezan las nominaciones a los TCA Awards. 'House of Cards' cuenta con tres nominaciones, entre las que se encuentra la de mejor programa revelación, y'Juego de Tronos' está nominado a dos categorías.



En comedia, las series 'The Big Bang Theory' y 'Girls' son las más nominadas: la primera a la mejor serie de comedia y Lena dunham opta al premio a la mejor actriz de comedia.