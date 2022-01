Betty White sufrió un derrame cerebral 6 días antes de morir

El pasado 31 de diciembre fallecía Betty White a los 99 años. Ahora se ha conocido la causa de su muerte. Según informa su certificado de defunción, la intérprete sufrió un derrame cerebral seis días antes de morir.

La causa de la muerte de Betty White figura como un accidente cerebrovascular en el documento del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Accidente cerebrovascular es el término médico para denominar a lo que comúnmente se conoce como derrame cerebral, que es causado por una pérdida de flujo sanguíneo en una parte del cerebro, lo que resulta en daño tisular.

Unos días antes el agente de la estrella de 'Las chicas de oro' dijo anteriormente que ella murió por causas naturales. "Betty murió pacíficamente mientras dormía en su casa", dijo Jeff Witjas, quien también era amigo íntimo de White, en un comunicado a People la semana pasada.

Witjas también negó que la muerte de White tuviera algo que ver con que el ícono de la comedia recibiera su vacuna de refuerzo COVID-19 solo unos días antes.

"La gente dice que su muerte estuvo relacionada con recibir una vacuna de refuerzo tres días antes, pero eso no es cierto. Murió por causas naturales", dijo a la revista, y agregó: "Su muerte no debe politizarse, esa no es la vida que vivió".