'Better Call Saul' ya tiene fecha de regreso

Saul Goodman vuelve a abrir su despacho el próximo 15 de febrero en AMC. La cadena de cable ha anunciado la fecha de estreno de la segunda temporada de 'Better Call Saul', la ficción que se convirtió en el mejor estreno de cable de la historia con casi 7 millones de espectadores en EEUU.



Además, TVLine ha publicado una primera fotografía de la nueva entrega del 'spin-off' de 'Breaking Bad', que empezó siendo una de las series más esperadas de este año y que logró cautivar a la crítica tras su estreno siendo nominada incluso en siete categorías de los prestigiosos premios Emmy.



"El viaje de Jimmy McGill toma sorprendentes e inesperados giros en la segunda temporada. Va a lugares a los que nunca hubieramos imaginado. Mike Ehrmantraut es empujado a un mundo que pensaba que había dejado para siempre. No podemos esperar para compartir el próximo episodio de Better Call Saul con los fans que se han enganchado a la serie", ha declarado el 'showrunner' de la serie de AMC, Peter Gould.