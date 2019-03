Benedict Cumberbatch no está de acuerdo con los comentarios de Martin Freeman sobre 'Sherlock': "Son patéticos"

Parece que la amistad entre Sherlock Holmes y John Watson no pasa por su mejor momento. Benedict Cumberbatch ha criticado abiertamente las declaraciones que su compañero de reparto, Martin Freeman, ha hecho sobre 'Sherlock': "Son patéticas".

Hace unos días, Freeman concedió una entrevista al diario The Telegraph en la que dejó claro que el actor había perdido interés en seguir interpretando su personaje en la serie británica: "Ya no es divertido, en parte por las expectativas de los fans. No es algo que se disfrute, es más bien un 'más te vale hacer esto sino eres un c...'", dijo el intérprete.

Su compañero, Benedict Cumberbatch, ha reaccionado con duras palabras ante estas declaraciones: "Es bastante patético. ¿Qué? ¿Por las expectativas? No sé. No estoy necesariamente de acuerdo con eso", dijo el actor al mismo medio.

Cumberbatch, en plena promoción de su película 'Vengadores: Infinity War', ha dicho que no cree que la cultura fan resulte tan perjudicial como Freeman parece creer. "Hay un nivel de obsesión en el que una franquicia acaba perteneciéndoles a ellos, incluso siendo nosotros los que la estamos haciendo. Pero tengo que decir que no me siento afectado por el hecho de la misma manera".