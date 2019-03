Ahora es uno de los hombres de moda tanto en la pequeña como en la gran pantalla, pero hubo un tiempo en el que no todos confiaban en el magnetismo de Benedict Cumberbatch. Steven Moffat, el creador de 'Sherlock', ha confesado que los responsables de la BBC no veían a Cumberbatch en el papel ya que creían que el actor no era "lo suficientemente sexy" para encarnar a Sherlock Holmes.



En una entrevista con Radio Times, el guionista también reveló que en los despachos de la BBC no se veía con muy buenos ojos ni a Cumberbatch ni tampoco a David Tennant, la última encarnación del mítico 'Doctor Who'.



Según relata, ambos papeles estaban pensados para alguien "con muy buena apariencia y muy atractivos", razón principal por la que "BBC tuvo sus reservas a la hora de elegir a estos actores para los papeles". Steven Moffat también comentó que, en el momento en el que Benedict Cumberbatch fue finalmente elegido, uno de los miembros de la cadena le dijo: "Nos habíais prometido a un Sherlock muy atractivo, no a él".



Pero pese a las reservas de los responsables de la cadena británica, el tiempo ha dado la razón a Moffat y su Sherlock ha sido uno de los grandes éxitos de la televisión en los últimos años dando a su protagonista fama mundial. En este sentido, Moffat también se quejó de que ahora, con Cumberbatch convertido en una gran estrella del cine, "resulta muy complicado hacer planes con él y fijar horas de rodaje".