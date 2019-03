Benedict Cumberbatch se cansa de guardar secretos sobre 'Sherlock'

Uno de los enventos más esperados de la Comic-Con fue el destinado a 'Sherlock'. Por desgracia para los asistentes, ninguno de los dos actores principales de la serie acudió al evento, ya que se encuentran en pleno rodaje de la tercera temporada de la serie.



Asistieron Steven Moffat y Mark Gatiss, los productores de la serie, y respondieron a muchas de las preguntas de los fans, además de desvelar varias cosas de la nueva temporada.



Pese a no haber podido ir al encuentro, los actores Martin Freeman y Benedict Cumberbatch, dejaron grabado un vídeo para los fans que no debes perderte. Sobre todo, el mensaje de Cumberbatch, donde bromea con los diferentes papeles que ha tenido a lo largo de esta temporada en la gran pantalla, e incluso con su aparición en Los Simpson. Pero lo más divertido es ver como Cumberbatch dice estar cansado de guardar secretos sobre lo que va a pasar en 'Sherlock' y empieza a desvelar datos. Lo más importante, no hay peligro de spoilers, avisamos para que puedas ver el vídeo tranquilo/a.



Por el momento nadie ha querido confirmar el rumor a voces de que la serie tendrá una cuarta temporada, pero parece que la renovación ya está hecha, aunque no se grabará hasta que los actores no tengan un hueco en su complicada agenda.