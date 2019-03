La BBC busca recuperar su credibilidad tras la caída del director general

La cadena pública británica, la BBC, atraviesa una de sus peores crisis desde que fue fundada en 1922. Este fin de semana su director general, George Entwistle, presentó su dimisión en directo a través de la cadena debido a la polémica suscitada por un reportaje sobre abusos de menores, que ha puesto en entredicho la integridad de la más reputada emisora del mundo.



FALTA DE RIGOR

La polémica se produjo hace unas semanas, cuando la BBC hizo pública una exclusiva que salpicó por error a un ex tesorero de la ex primera ministra Margaret Thatcher; a la vez que no emitió un documental sobre los abusos sexuales de Jimmy Savile, un conocido productor de música en los 70, que la televisora no llegó a emitir.



El reportaje había sido emitido el pasado día 2 de noviembre en 'Newsnight', uno de los espacios periodísticos estrella de la BBC, y hacía referencia a presuntos abusos en un hogar de acogida de niños en el norte de Gales e implicaba a un antiguo político de la ex primera ministra británica Thatcher. Aunque el político no fue identificado por el programa, las redes sociales se apresuraron a divulgar por error el nombre de Lord McAlpine, extesorero de Thatcher.



Al ver su nombre asociado con unos presuntos delitos de menores en Gales, de los que él nada tenía que ver, McAlpine criticó el programa y amenazó con emprender medidas legales por "difamación".



La ausencia de rigor a la hora de preparar el reportaje ha sumido a la cadena en una profunda crisis de confianza. A esto se suma la controversia por las revelaciones de abusos de menores cometidos supuestamente durante años por el fallecido Jimmy Savile, un antiguo presentador estrella de la BBC, caso que ha tenido un gran seguimiento mediático en las últimas semanas.



Esta cadena de polémicos errores provocó la caída de Entwistle, que solo llevaba en el puesto 54 días, mientras que el presidente de la Fundación de la BBC, Chris Patten, prometió este domingo una "revisión radical de su estructura" para poner fin a esta "trágica" crisis de confianza.



El rigor y la calidad periodística son el sello de esta emisora pública, financiada por el contribuyente británico, pero con independencia editorial, lo que la convierten en punto de referencia de millones de oyentes y telespectadores en todo el mundo.

Patten afirmó que su labor será la de "restablecer la confianza y la credibilidad en la BBC. Creo que si no hago esto, estoy seguro de que la gente me lo hará saber", en referencia a que el contribuyente del Reino Unido también puede solicitar su dimisión como presidente.



El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, considera que la crisis de la BBC tras la renuncia de su director general, George Entwistle, es un episodio "difícil" pero negó que atraviese una "crisis existencial". Cameron asegura que BBC es "una de las instituciones más importantes del país", con la capacidad "de reformarse a sí misma y enmendar sus errores", en declaraciones recogidas por la propia cadena.



DIMISIONES EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE LA BBC

La directora de informativos de la BBC, Helen Boaden, y su 'número dos', Steve Mitchell, "se han hecho a un lado" a la espera de que se conozca el resultado de la investigación interna en torno a un reportaje sobre el expresentador Jimmy Savile, investigado por presunto abuso de menores.



La BBC informa en su web de la decisión y precisa que habrá un anuncio oficial al respecto en las próximas horas. Con la salida de su puesto, Boaden y Mitchell siguen al director general de la cadena, George Entwistle, quien dimitió este sábado en relación con otro reportaje sobre abusos a menores que señalaba con el dedo erróneamente a un antiguo tesorero del Partido Conservador.

Entwistle presentó su renuncia después del controvertido reportaje emitido en el programa 'Newsnight'. El ya exdirector había ordenado dos investigaciones sobre la decisión de este programa de no emitir otro reportaje sobre los presuntos abusos cometidos por su otrora presentador estrella Jimmy Savile. El presentador falleció el año pasado y se emitieron programas de tributo durante las Navidades. Boaden era directora de informativos mientras que Entwistle dirigía BBC Vision cuando se decidió a finales del año pasado no informar de los presuntos abusos a menores que cometió éste, actualmente investigados por la Policía.