Bart Simpson dice adiós a Srta. Krabappel

Ante el mismo encerado frente al que ha estado castigado ya más de 530 veces, tantas como capítulos tiene la serie de animación creada por Matt Groening, Bart Simpson dio el último adiós a su profesora y le rindió así su particular homenaje en la cabecera del capítulo "Four Regrettings and a Funeral".



"Te echaremos de menos Srta. K" ("We'll miss you Mrs. K"). Este emotivo mensaje, escrito del puño y letra de Bart Simpson en la pizarra donde ha pasado tantos recreos castigado. 'Los Simpson' rinde homenaje así a la actriz Marcia Wallace, quien puso voz a la maestra Edna Krabappel en la ficción y que falleció hace unos días.



La propia Nancy Cartwright, la mujer que pone voz a Bart Simpson, entre otros personajes de la serie, lamentó amargamente la muerte de su compañera y afirmó que su personaje, el gamberro Bart, la echaría mucho de menos. "De todos los niños de la escuela, fue con Bart con quien Edna tuvo una relación, digamos, más amorosa. Creo que él le dio un poco más de felicidad a la profesora", apuntó.



Wallace falleció víctima de un cáncer de mama a los 70 años y los productores de la serie han decidido que con ella también diga adiós su inolvidable personaje. Un trabajo por el que fue reconocida con un premio Emmy en 1994.



"Estoy tremendamente triste tras conocer la muerte de la brillante Marcia Wallace. Era muy querida por todos en Los Simpson y tenemos la intención de retirar a su irremplazable personaje", afirmó el productor de la serie Al Jean.