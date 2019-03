'Barrio Sésamo' parodia 'Stranger Things' con un "Cookiegorgon" como protagonista

Si no teníamos suficientes referencias y análisis de la cultura pop que aparece en 'Stranger Things', 'Barrio Sésamo' se apunta a la moda y nos traslada al "Snackside-down" con su última parodia. En el programa, la serie de Netflix se transforma en "Sharing Things".

El Monstruo de las Galletas interpreta a "Cookiegorgon", un monstruo en busca de golosinas de Halloween que aprende la importancia que tiene compartir con los demás. Todos los personajes favoritos de 'Stranger Things' están incluidos en la parodia: Barb, Grover como Lucas, Ernie como Dustin y el número 11 como Eleven.

No es la primera vez que 'Barrio Sésamo' hace una parodia de un éxito televisivo, ya lo hizo en su momento con 'Juego de Tronos', 'The Walking Dead', 'Orange is the new Black' o incluso se atrevieron con 'House of Cards'. ¡No te pierdas esta nueva parodia de los niños de 'Stranger Things'!