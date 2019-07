Todavía no superamos el final de la tercera temporada de 'Strangers Things' y estamos impacientes por empezar la cuarta. Esta serie estadounidense se ha convertido en todo un éxito y nos tiene atrapados en la trama entre el pueblo de Hawkins y el Mundo del Revés.

Tras la pantalla, en las escenas de 'Strangers Things' dónde aparece el extraño y temible Azotamentes, hay una interpretación, claro está, pero nunca nos hubiésemos imaginado el gran esfuerzo que tienen que hacer los actores y actrices. Sabemos que dicho ser o monstruo no existe, pero las caras de terror de Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Noah Schnapp (Will), Caleb McLaughlin (Lucas) y Sadie Sink (Max), entre otras, no nos hacen pensar ni por un segundo en que, lo que hay tras la interpretación y tras las cámaras, más que producir terror y escalofríos, produce llanto, pero de la risa. Realmente, todos los actores que se enfrentan al Azotamentes en la serie merecen, como mínimo, un Emmy por las grandes actuaciones y hacernos creer que el Azotamentes da miedo y no risa.

En esta tercera temporada de 'Stranger Things' no han faltado planos escalofriantes y asquerosos, que han sido en gran parte gracias al Azotamentes y el actor que le da vida, haciendo que incluso Millie Bobby Brown vomitara en una escena. Y, tampoco ha faltado, todo sea dicho, un garrafal error científico en la serie, pero como todos nos equivocamos, y queremos ver la siguiente temporada, se lo perdonamos.

Además, Netflix sabe que 'Strangers Things' se ha convertido en una de sus series más seguidas, y que estamos deseando ver cómo continúa en la cuarta temporada. Por eso, en su perfil de Instagram nos ha regalado esta sorprendente y, cuanto menos, graciosa imagen del Azotamentes en la cruda realidad.

El azotamentes en la tercera temporada de 'Stranger Things' | Netflix

