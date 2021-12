Así vivió Jim Parsons ('The Big Bang Theory') su incómoda entrevista con Ellen DeGeneres

Mucho se ha escrito en este 2021 sobre Ellen DeGeneres y el final de su programa de entrevistas. Tras la comentada visita de Dakota Johnson al especio televisivo, donde muchos vieron que la tensión entre ambas se podía cortar con un cuchillo, llegó la noticia de que el show de Ellen estaba llegando a su fin.

Si no recuerdas cómo fue aquella entrevista, aquí te la recordamos.

Parece ser que Dakota no fue la única estrella invitada que no se encontró del todo cómoda siendo entrevistada por Ellen. Hoy recordamos el día en el que Jim Parsons, el inolvidable Sheldon Cooper de 'The Big Bang Theory', habló de su paso por el programa.

Jim Parsons junto al resto de sus compañeros de 'TBBT' y Ellen DeGeneres | Getty

El actor acudió a The Dan Patrick Show, donde se le preguntó por su entrevista más incómoda. El actor reflexionó un poco, y mencionó que amaba todas sus entrevistas del pasado. Sin embargo, añadió como fue su experiencia en el 'Ellen Show'.

"La primera vez que fui a Ellen, pensé que a todos les gustaría que estuviera allí. No fue tan divertido como pensé que sería".

En ese momento el actor aclaró que era un gran fan del programa y que muchos de sus compañeros le animaron a ir, dado que todos pensaban que él y Ellen se llevarían bien, pero parece que ese no fue el caso.

"Estuvo bien, pero ella no parecía sentirse muy impresionda, como si pensara '¿dónde has estado toda mi vida?'".

En ese momento el interlocutor, Dan Patrick, dio su opinión al respecto, afirmando que a veces el anfitrión se esfuerza por ser más divertido que el invitado, especialmente cuando se trata de impresionar a los fans.

Pese a la experiencia, Jim volvió varias veces al programa después. Aquí puedes ver la entrevista en cuestión.

Seguro que te interesa:

"No, gracias": La broma de 'The Big Bang Theory' que Jim Parsons se negó a hacer por sentirse expuesto